'Não sei o que pessoas esperam', diz Maisa sobre cobranças por estar muito magra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora e atriz Maisa Silva, 18, rebateu alguns comentários que vem recebendo pelas redes sociais com relação ao seu corpo. Segundo ela, muita gente tem dito que ela está muito magra.

Maisa se referiu às cobranças como "insanas" e pediu calma às pessoas. "Eu já recebi vários comentários no TikTok sobre meu corpo. Pessoas falando que parecia que eu não estava comendo, que estou muito magra. Gente, nunca está bom para ninguém, né?", começou.

Na sequência, disse que se sente bem dessa maneira e que os comentários poderiam ser gatilhos negativos para ela e para outras pessoas. "Mesmo eu sendo padrão, isso que é o mais absurdo. Eu realmente não sei o que as pessoas esperam", disse ela.

Na legenda do vídeo, escreveu que fica muito preocupada com seus seguidores novos que possam ler coisas do tipo e que a cobrança está "cada vez mais insana".

Maisa encerrou o breve papo com um pedido aos seus fãs. "É só uma reflexão para a gente tomar cuidado com o que a gente comenta, porque nunca se sabe o que a pessoa está passando. E as outras pessoas lendo os comentários também vão ser afetadas", concluiu.

Maisa se despediu do SBT em 2020 com a exibição do último episódio de seu programa que teve direito a homenagens de famosos e presente de Silvia Abravanel, 49, filha de Silvio Santos. Maisa foi descoberta aos três anos quando participou do programa de Raul Gil, na Record, dublando sucessos do Rouge, Ivete Sangalo e Wanessa. A desenvoltura dela chamou a atenção do SBT, que a contratou em 2007 para apresentar o Sábado Animado, sucesso que a fez ganhar um quadro no dominical Programa Silvio Santos.

Como atriz, ela fez "Carrossel" (2012-2013) e "Carinha de Anjo" (2016-2018), ambas no SBT. Desde 2019, estava a frente do talk show Programa da Maisa, no qual entrevistava celebridades como Pedro Bial e Katy Perry.