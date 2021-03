Indicado ao Oscar, curta palestino entra no cardápio da Netflix

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O curta-metragem palestino “The Present” entrou nesta quinta-feira (18) no serviço de streaming Netflix. Indicado ao Oscar, o filme de 24 minutos conta a história de um homem palestino e sua filha tentando cruzar as fronteiras entre a Cisjordânia e Israel para comprar um presente. O trailer está disponível no link abaixo, com legendas em inglês:

https://www.youtube.com/watch?v=bH-ThZ6-Zlk

“The Present” é dirigido pela palestina-britânica Farah Nabulsi, responsável por outros quatro curtas: “Today They Took My Son” (hoje levaram meu filho), “Oceans of Injustice” (oceanos de injustiça) e “Nightmare of Gaza” (pesadelo de Gaza). O enfoque de sua obra é a vida nos territórios palestinos ocupados por Israel. Nabulsi agora trabalha em um longa-metragem que ainda não foi anunciado.

A edição do Oscar deste ano conta também com um filme tunisiano. O longa “O Homem Que Vendeu Sua Pele”, da diretora Kaouther Ben Hania, concorre na categoria de melhor filme internacional. É a história de um refugiado sírio que deixa um homem tatuar suas costas em troca de um visto para viajar à Europa. O trailer está disponível no link abaixo:

https://youtu.be/TcY7M4i4lc4