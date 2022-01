'Não Olhe Para Cima' é o terceiro filme mais visto da Netflix em todos os tempos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Não Olhe Para Cima", de Adam McKay, já é o terceiro mais visto da Netflix em todos os tempos, de acordo com a plataforma. No ranking geral, ele só perde para "Alerta Vermelho" (2021) e "Bird Box" (2018). Nesta semana, a produção estrelada por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, entre outros, também ocupa o posto de filme mais visto pela segunda semana consecutiva. Ele aparece no Top 10 de 94 países onde a Netflix tem operação, estando em 1º lugar no Brasil e nos Estados Unidos, entre muitos outros. Até o momento, já foram assistidas mais de 263.320.000 horas do filme, lançado no último dia 9 de dezembro. Para o ranking, a Netflix considera as horas consumidas nos 28 dias seguintes ao lançamento — 364.020.000 e 282.020.000 no caso do primeiro e do segundo colocados. O filme desbancou "Resgate" (2020), estrelado por Chris Hemsworth, e que ocupava a terceira posição até então com 231.340.000 horas. O Top 10 de todos os tempos é completo, na ordem, por "O Irlandês" (2019), "A Barraca do Beijo 2" (2020), "Imperdoável" (2021), "6 Underground" (2019), "Troco em Dobro" (2020) e "Enola Holmes" (2020). Entre os filmes não falados em inglês, o mais assistido de todos os tempos é o alemão "Céu Vermelho-Sangue" (2021), com 110.520.000 horas consumidas. Na sequência aparece o sucesso espanhol "O Poço" (2019), seguido pelo também espanhol "Abaixo de Zero" (2021). Não há filmes brasileiros nesse ranking, mas "Lulli", estrelado por Larissa Manoela, conseguiu emplacar em 1º lugar no ranking semanal da plataforma. Foi o filme não falado em inglês mais consumido do mundo entre 27 de dezembro e 2 de janeiro.

