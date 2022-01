Camilla de Lucas faz pausa nas redes sociais após ataques: 'Dói demais'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Camilla de Lucas, 27, anunciou nesta quarta-feira (5) que vai fazer uma pausa nas redes sociais. A decisão coincide com o anúncio oficial de que ela não estará na nova temporada do reality show The Masked Singer (Globo), que ela coapresentou no ano passado.

"Pessoal, só para esclarecer: primeiro meu nome foi mencionado como apresentadora do programa A Eliminação, mas isso não é verídico, a própria Globo já corrigiu essa informação", disse sobre o programa do Multishow que entrevista os eliminados do BBB.

"Agora tem saído que fui substituída para apresentar o The Masked Singer Brasil, também não confere", afirmou. "Ano passado participei do programa com muita honra, mas para este ano sigo estudando e me dedicando para futuros projetos. Qualquer informação diferente dessa não foi e não é verdade!"

A influenciadora e vice-campeã do BBB 21 também falou sobre Priscilla Alcantara, que vai cumprir a mesma função que foi dela na nova temporada do Masked. "Desejo toda sorte e sucesso do mundo!", escreveu. "Os planos de Deus são gigantes. Estarei assistindo e vibrando muito!!!"

Camilla aproveitou para tranquilizar os fãs que notaram sua ausência nas redes sociais. "Sim, estou bem!", contou. "Venho trabalhando na internet desde 2017 e em alguns momentos é importante dar umas pausas."

Ela disse que a decisão foi tomada por causa de comentários maldosos que ela vem recebendo. "Aqui é um lugar onde as pessoas tiram conclusões a respeito do nosso caráter por conta de notícias que às vezes são distorcidas e realmente muitas vezes dói ler comentários", disse.

"Dói demais e eu assumo isso", completou. "E por doer e sofrer diversas vezes para me manter forte, me recolhi. E talvez eu não esteja e nunca estive pronta para lidar com isso."

"Eu amo o que faço, amo me comunicar, poder me comunicar, transformar a vida do outro, mas eu também me amo o suficiente para entender e colocar na minha cabeça que não sou tudo o que o outro diz", comentou. "Minha vida na internet me fez amadurecer muito, e não vou sair daqui porque é meu trabalho."

Ela finalizou dizendo que ainda não sabe quando retornará às redes. Ela disse que isso ocorrerá "assim que entender que sou a mesma desde 2017 e voltar a me sentir feliz novamente aqui". "Por enquanto, estou muito feliz aqui na vida real e logo vocês saberão o que é."