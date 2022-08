'Não! Não Olhe!', 'O Debate' e 'Marte Um' estreiam nos cinemas em semana com 8 lançamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Celebrado por "Corra!" e "Nós", Jordan Peele volta aos cinemas —desta vez com um lançamento que demorou a chegar nas salas brasileiras. "Não! Não Olhe!" mostra como o diretor americano consegue misturar questões raciais e socioeconômicas com os filmes B, num faroeste recheado de alienígenas.

A trama é protagonizada por Daniel Kaluuya, que no longa acaba de herdar um rancho de cavalos treinados para Hollywood após a morte do pai. Fenômenos bizarros começam a ocorrer com mais frequência com os personagens da região, entre eles um antigo astro coreano que testemunhou um violento e inexplicável massacre cometido por um chimpanzé alucinado.

Do lado brasileiro, o cinema nacional está representado com quatro estreias nesta semana. "Marte Um", após um carreira de sucesso nos festivais de Gramado e Sundance, chega ao circuito comercial e destaca mais um nome da cena cinematográfica mineira, Gabriel Martins, que dirige a história sobre uma família negra às voltas com seus desafios, desejos e o colapso do Brasil.

Estreia ainda "O Debate", baseado no livro de Guel Arraes e Jorge Furtado, que mistura discussões de um casal de jornalistas que acaba de se separar, o quente noticiário nacional e os rumos de um telejornal. Há ainda o brutal "Cano Serrado", sobre um sargento que quer fazer justiça com as próprias mãos, e "Assalto na Paulista", baseado num crime real de 2011, que levou milhões de um banco na avenida Paulista.

Há ainda o curioso "Onoda - 10 Mil Noites na Selva", sobre um soldado japonês que passou décadas acreditando que a Segunda Guerra Mundial não acabou, o infantil "O Lendário Cão Guerreiro", sobre um cãozinho que quer se tornar um samurai para salvar o dia, e o erótico água com açúcar "After - Depois da Promessa", quarto filme da série de sucesso baseado nos livros de Anna Todd.

Veja os lançamentos a seguir.

*

After - Depois da Promessa

A adaptação do best-seller com cenas eróticas para adolescentes chega ao seu quarto título. Em "Depois da Promessa", a jovem Tessa começa a perceber que Hardin, o rapaz com quem teve sua descoberta sexual, tem mais rojões do que ela consegue segurar. Em outras palavras, o relacionamento é tóxico, e a menina enfim pensa mais no seu bem-estar do que na paixão avassaladora.

EUA, 2022. Direção: Castille Landon. Com: Hero Fiennes Tiffin, Josephine Langford e Louise Lombard. 14 anos

Assalto na Paulista

Baseado num assalto real de 2011 que levou cerca de R$ 500 milhões de um banco na avenida Paulista, este "heist movie" à brasileira imagina a despedida de um grande golpista do interior paulista que planeja ao longo de um ano o complexo crime ao lado de sua filha adotiva. Mas, como sempre, nem tudo vai sair como previsto.

Brasil, 2022. Direção: Flavio Frederico. Com: Bianca Bin, Eriberto Leão e Adriano Bolshi. 16 anos

Cano Serrado

Último longa de Rubens Caribé, ator morto em junho deste ano. Na trama, ele vive um sargento que quer vingar o irmão, um caminhoneiro que foi assassinado. Mas, enquanto o militar com sangue nos olhos se acha dono da cidade, numa terra que parece não ter lei, os policiais da capital, encabeçados pelo delegado vivido por Fernando Eiras, vão tentar frear essa sede de justiça com as próprias mãos.

Brasil, 2017. Direção: Erik de Castro. Elenco: Fernando Eiras, Paulo Miklos e Rubens Caribé. 16 anos

O Debate

Os jornalistas vividos por Paulo Betti e Débora Bloch decidiram se separar após 20 anos. Mas nem só de discussões vive o livro de Jorge Furtado e Guel Arraes, publicado em setembro de 2021, e que inspirou este filme. Aqui a ideia é misturar os debates que rondam o noticiário brasileiro e os rumos do jornalismo e de um relacionamento cada vez mais complicado.

Brasil, 2022. Direção: Caio Blat. Elenco: Paulo Betti, Débora Bloch e Caio Blat. 12 anos

O Lendário Cão Guerreiro

Na opção infantil desta semana, uma dupla de felinos está prestes a acabar com uma cidade. Será a vez de um cãozinho salvar o dia. Mas para enfrentar os vilões, terá de recorrer ao treinamento de um gato que, eras atrás, foi um grande samurai.

EUA, 2022. Direção: Rob Minkoff e Mark Koetsier. Livre

Marte Um

Festejado nos festivais de Gramado e Sundance, o primeiro filme solo de Gabriel Martins, já conhecido pela atuação na cena de Contagem, acompanha os desejos e desafios de uma família de classe média baixa. Entre os conflitos estão um menino que joga futebol para concretizar o sonho do pai, mas que quer ser astrofísico e explorar Marte. Enquanto isso, sua irmã está se descobrindo no amor e quer conquistar a sua autonomia o quanto antes.

Brasil, 2022. Direção: Gabriel Martins. Com: Cícero Lucas, Carlos Francisco e Camilla Damião. 16 anos

Não! Não Olhe!

O novo filme do celebrado Jordan Peele, de "Corra!" e "Nós", é recheado de discos voadores e bizarrices dignas dos filmes B, mas sem esquecer as preocupações sociopolíticas que marcaram seus longas anteriores. O filme é repleto de referências ao fazer cinematográfico e a produções de baixo custo, como a presença de um rancho onde são treinados cavalos para uso em filmes ou um personagem que comanda um faroeste televisivo picareta.

EUA, 2022. Direção: Jordan Peele. Com: Daniel Kaluuya, Steven Yeun e Keke Palmer. 14 anos

Onoda - 10 Mil Noites na Selva

O soldado japonês Hiroo Onoda passou quase três décadas na selva filipina acreditando que a Segunda Guerra Mundial continuava em curso. Ele havia sido enviado em 1944 para uma ilha, onde deveria aguardar o desembarque de americanos e travar uma guerrilha enquanto esperava o retorno dos japoneses. Este filme vai narrar a jornada trágica e alucinada dos 10 mil dias que Onoda seguiu à espera.

Alemanha, Bélgica, França, Japão, Itália, Camboja, 2021. Direção: Arthur Harari. Com: Endō Yūya, Tsuda Kanji e Nakano Taiga. 14 anos