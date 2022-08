Família de Gretchen está em guerra por causa de Adriano Imperador; entenda o caso

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Filha da cantora Gretchen, a influenciadora fitness Jenny Miranda, 33, diz que não consegue dormir há duas noites, desde que veio a público um suposto affair entre sua filha Anna Beatryz --Bia, para os íntimos--, e o ex-jogador Adriano Imperador. O que levou Jenny a sofrer de insônia foram as declarações de Bia, 18 anos, à imprensa.

A jovem, que segundo Jenny, "era uma criança muito amada e sempre teve tudo do bom e do melhor", expôs todo o clã ao revelar que sempre teve um relacionamento difícil com mãe e que a situação piorou depois de um trelelê recente que teve com o ex-jogador. Segundo Bia, Jenny também estaria interessada em Adriano e teria ficado revoltada por perdê-lo para ela, sua própria filha.

"Ela tinha vontade de ficar com ele e me chamou de 'fura olho'. Quando eu saía bonita, pedia para eu trocar de roupa, queria chamar mais atenção do que eu", disse a moça em seu Instagram. Gretchen --mãe de Jenny e avó de Bia--, entrou na história no mesmo dia (segunda-feira, 22 de agosto), para desmentir o que classificou de "notícia ridícula, fake news". Segundo ela, Bia e Adriano jamais tiveram caso algum, imagina. Tudo mentira da imprensa. O que Bia fez então? Voltou às redes para dizer que ficou com Adriano, sim, senhora. "Mas só duas vezes."

Procurada pela reportagem, Jenny contou que está "arrasada" com o fato de o bafafá familiar ter vindo a público, que a filha é uma interesseira e quer se promover "da forma errada", e que vem sendo vítima de ataques de ódio na internet. Mas nada a abala mais do que as agressões publicadas pela filha. "O pior são as barbaridades que ela está falando de mim. Fiquei muito mal", diz a irmã do vereador Thammy Miranda --no total, Gretchen teve sete filhos.

A rotina da família, aliás, pôde ser acompanhada em "Os Gretchens", a versão coisa nossa da série The Kardashians, exibida em 15 episódios pelo Multishow, em 2018.

Jenny não é objetiva quando perguntada sobre o romance de Bia com Adriano, e também sobre uma possível disputa entre as duas pelo ex-jogador. "O meu mal foi ter levado a minha filha na festa de uns amigos e, se realmente eu quisesse ficar com alguém, óbvio que não a levaria."

A influenciadora contou que Jenny é emancipada desde os 16 anos, mas que, mesmo legalmente independente, jamais a deixou desassistida. "Bia já me dá trabalho há muitos anos e eu sempre estive do lado dela porque eu a amo. Sempre cuidei dela sozinha porque fui mãe solo. Se ela me odeia, eu não a odeio. Não sei se está sendo influenciada por alguém, mas é estranho esse comportamento dela."

Adriano Imperador disse, por meio de sua assessoria, que não tem "nada a declarar" sobre o assunto.