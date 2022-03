'Não imaginava que isso aqui era um jogo', diz Eliezer no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos momentos marcantes do Jogo da Discórdia no BBB 22 (Globo) desta segunda (28) foi o discurso de Eliezer durante o programa ao vivo. Em sua vez, brother fez uma breve introdução falando sobre seu jeito tranquilo e desligado de ser, e chocou internautas ao afirmar que não sabia que o reality show era um jogo.

"Quando falaram a possibilidade de entrar no Big Brother eu achei que ia entrar aqui... falei: 'Ah vou fazer umas provas, vou curtir umas festas, dar uns beijos na boca quem sabe'. Não imaginava que isso aqui era um jogo, nunca imaginei", afirmou o participante antes de definir quem na sua visão era protagonista, antagonista, coadjuvante e figurante no jogo.

A fala de Eliezer não foi muito bem aceita pelos telespectadores nas redes sociais, assim como o seu discurso sobre Jessilane ser uma figurante, no seu ponto de vista. O participante citou que a sister faz os afazeres domésticos e isso incomodou o público e também os administradores do perfil de Jessilane no Twitter.

"O Eli dizendo que não esperava que o BBB fosse um jogo define bem essa edição", comentou o jornalista Hugo Gloss. "Gente então ele entrou no programa errado", respondeu um internauta. "Será que ele achou que era o De Férias com o Ex?", questionou outro perfil.

Eliezer foi o penúltimo a participar do Jogo da Discórdia. Ele foi apontado como "figurante" e também "coadjuvante". Na sua vez, ele se elegeu o próprio protagonista do programa e escolheu Gustavo como o antagonista da sua história. Ele afirmou que não concordava com o jogo do adversário e por isso eles ficavam de lados opostos. Já como coadjuvante, Eliezer escolheu Vyni, um dos mais citados da noite como "figurante".

Ele aproveitou a oportunidade para defender o amigo e afirmou que Vyni é uma pessoa muito sensível e por isso joga com o coração. Já o papel de figurante de Eliezer foi para Jessilane, quem disse não ter conseguido criar uma conexão -apesar de tentar diversas vezes.