Larissa admite que não vê chances de ficar no BBB 22

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Larissa está com poucas expectativas de permanecer no Big Brother Brasil 22 (Globo). Nesta madrugada de terça (1º), dia em que acontece a eliminação, a sister afirmou que não acredita que vai ficar na casa. Segundo ela se isso acontecer será um "milagre divino". Ela disputa o Paredão com Arthur Aguiar e Lina.

"Se eu sair amanhã eu vou sair muito decepcionada comigo", disse Larissa em conversa com as aliadas Jade e Laís na academia logo após o Jogo da Discórdia, que movimentou a noite de segunda-feira (28) na edição ao vivo do programa.

Com lágrimas escorrendo no rosto, Larissa demonstrou bastante preocupação com o resultado do Paredão. Apontada como "figurante" por Arthur na dinâmica da discórdia, esta que consistia em designar os respectivos papéis de alguns participantes no jogo, a influenciadora natural de Limoeiro (PE) procurou o ator para acertar as pendências entre eles. O papo foi longo e intenso.

Arthur Aguiar disse para a Larissa que ela tinha se perdido desde que saiu da Casa de Vidro e entrou oficialmente para o reality. Ele apontou algumas atitudes incoerentes da sister, que prometia movimentar o jogo caso entrasse na casa, mas que entrou para o grupinho do quarto lollipop.

"Infelizmente não consegui mostrar para o que eu vim aqui. Eu vim aqui pela minha família, eu vim aqui por mim. Eu entendo que isso aqui é um jogo, mas você entende que é difícil chegar aqui com 30 dias de programa? Todo mundo já com alianças... Eu tentei mostrar uma pessoa, mas eu não consegui", afirmou a modelo pernambucana.

Arthur argumentou dizendo entender a dificuldade da sister, mas também lembrou que ela escolheu não jogar. "Você entrou com informações muito privilegiadas e isso também é um trunfo. Só que você não soube usar", respondeu. "Ele [Gustavo] olhou para o copo meio cheio e você olhou para o copo meio vazio".

Larissa ficou bastante reflexiva com os apontamentos do brother, que ainda disse que ela teria sido mais aceita se tivesse ido para o quarto grunge. "Você precisou se adaptar a eles, perdeu sua essência e seu propósito de movimentar o jogo que era o que você falava na Casa de Vidro. Pra mim são duas Larissas diferentes", argumentou Arthur.

Em sua defesa, Larissa admitiu ter mudado de opinião e que passou a jogar com o coração. "Eu quero sim, se o público me deixar ficar, mostrar mais do que nessas duas semanas e que você veja que não estou aqui para ser figurante", respondeu.

Mais tarde em conversa com Vyni e Eliezer no quarto lollipop, Larissa fez um balanço geral sobre a sua conversa com Arthur Aguiar.

"Não estou dizendo que me arrependi de ter vindo pra cá, mas concordo que eu poderia ter me expressado mais. Fiquei com medo, não sei explicar. Fiquei reclusa. Não soube me expressar da forma que eu queria", disse. "Eu ouvi o que ele disse e me calei porque eu precisava pensar pra dizer se era isso mesmo. Concordo com algumas coisas, mas outras não", afirmou.

Larissa foi parar no Paredão pelo voto da casa no último domingo (27). Ela e DG empataram e PA, como Líder, precisou desempatar e escolheu o amigo. A sister chegou a disputar a Prova Bate Volta com Arthur e Lucas, mas não teve sorte.