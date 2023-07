'Não escovo os dentes, não tomo banho', diz chef francês Érick Jacquin

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos chefs de cozinha mais comentados do Brasil, o francês Érick Jacquin assustou os milhões de seguidores ao contar sobre os seus hábitos de higiene pessoal durante entrevista um podcast. Jurado do reality show "MasterChef Brasil", da Band, relatou que não gosta de escovar os dentes nem tomar banho. Ele ainda praguejou contra a fama mundial de "sujos" dos cidadãos da França.

"Não escovo os dentes, não tomo banho. Perfume...", começou Jacquin que alegou não ter cheiro ruim na boca nem no corpo. "Não escovo os dentes nunca porque não gosto. Não fedo na boca e meus dentes são bonitos e inteiros", comentou o chef durante uma discussão sobre costumes, diferenças culturais entre brasileiros e franceses.

Igor Coelho, apresentador e um dos idealizadores do podcast Flow, ainda pediu para Érick Jacquin mostrou os dentes para a câmera em um sorriso e, na sequência, afirmou que estavam apenas "um pouquinho marrom, porque faz tempo que eu não faço limpeza".

Questionado sobre a prática comum dos brasileira, de escovar os dentes fora de casa, como em restaurantes e outros locais públicos, Jacquin não escondeu a irritação. Ele é dono do restaurante Président, localizado no bairro de Cerqueira César, São Paulo.

"No meu restaurante, não. Eu vou te falar, o cara que vai pagar R$ 500 e depois de um minuto que ele comeu, vai no banheiro para escovar os dentes? É um idiota. Porque ele deve pegar o sabor, tudo que comeu, ficar com as bactérias. Com esse preço, deve ficar com tudo na boca", disparou Jacquin que comentou ser uma fã dos perfumes francesas. "Uso direto."