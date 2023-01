Namoro de Aline Campos e Jesus Luz chega ao fim

Mesmo com o anúncio da separação, ao fim da postagem, a atriz e o modelo pediram para o público não temer o amor. "Não tenham medo de amar e se entregar de cabeça num relacionamento intenso. Um dia ele pode terminar, mas as colheitas e aprendizados dessa experiência ficarão para a eternidade.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.