Giovanna, ex-Casa de Vidro, se justifica sobre acusações de racismo

"A nomenclatura era usada de maneira geral e entre todas as pessoas que estavam no grupo e fora dele (e em outras redes sociais). Era um dos grupos mais famosos para divulgar lives, e eu usava o espaço somente para divulgação de quando eu estava jogando online, assim como em outros vários e diversificados grupos."

"Eu sei que errei, mas eu gostaria que vocês me dessem uma oportunidade para que vissem que eu não sou a mesma Giovanna de anos atrás", pediu. A eliminada da Casa de Vidro esclarece o uso do termo que viralizou e diz que se refere a um grupo de jogos online que participava, e afirmou que todos os participantes também utilizavam a expressão.

Giovanna Leão, 25, empresária que foi uma das participantes da Casa de Vidro do BBB 23, se pronunciou após ser chamada de "racista" depois que tuítes antigos da conta dela foram recuperados. Ainda na dinâmica, ela chorou ao ser informada pelo público no local que estava sendo cancelada.

