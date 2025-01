Namorado de Vitória Strada, Daniel Rocha exalta sister

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Daniel Rocha assumiu de vez o namoro com Vitória Strada, a mais nova participante do BBB 25, e não economizou em elogios à atriz. O ator também pediu para que todos sejam gentis com sua amada.

Os dois haviam sido clicados juntos em uma viagem no final de 2024, mas nunca posaram juntos nem falaram sobre o relacionamento. Na publicação, ele disse que os dois mantêm relação discreta: "Sempre visando preservar o amor de duas pessoas que compartilham a vida fora das câmeras".

"Antes de você embarcar nessa nova jornada, assistimos às nossas séries favoritas juntos! Cozinhei o seu prato preferido, aquela massa que você adora e diz que só eu sei fazer!", escreveu o ator.

Daniel vibrou com a entrada de Vitória no programa e diz que vai torcer pela amada: "Não vejo a hora de te ver ganhando a liderança. Assim, poderei te mandar uma mensagem, um carinho! O coração está apertado aqui, mas certamente vai suportar 100 dias, ansioso para ter você de volta".

"Temos a oportunidade de acompanhar o dia a dia dessa mulher incrível, admirável, que respeito tanto e tenho a alegria de ter como namorada. Juntos, estamos construindo uma relação muito feliz", contou ele.

Ele ainda pediu para que todos sejam gentis e respeitem sua amada: "Mesmo quando não simpatizamos com alguém, é importante manter a cordialidade, ainda que, nos dias de hoje, isso seja algo cada vez mais difícil".

O namoro do casal foi alvo de bifobia após a revelação do relacionamento, feita pela atriz Nívea Maria, que contracenou com Daniel na peça Norma.

Vitória namorou por quatro anos a também atriz Marcella Ricca, de quem estava noiva desde 2021. A relação chegou ao fim em julho de 2023.