Namorada de Supla, Nathalia Mastrobiso diverte ao contar primeiro encontro

O casal se apresentou lado a lado no programa. A atriz recitou um poema de sua própria autoria e Supla interpretou "Can't Help Falling In Love", de Elvis Presley.

"Nem botei muita fé. O cara me achou na rua, vai me levar?", contou Nathalia.

As amigas puxaram assunto com o artista, mas, como estavam sem os celulares, não pediram fotos, o que agradou Supla.

Ela estava no local com amigas para comprar doces quando o cantor chegou de moto, capacete, máscara e óculos.

Supla tem 57 anos e Nathalia, 26. A atriz Bárbara Paz, também ex-participante do reality, foi namorada do roqueiro na época.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Nathalia Mastrobiso, namorada de Supla, divertiu a plateia do Altas Horas (Globo) na noite deste sábado (10) ao contar como conheceu o roqueiro e brincar com a diferença de idade entre os dois.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.