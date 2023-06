Lil Wayne diz que não consegue lembrar de suas músicas por perda de memória

"Eu vou ser honesto com vocês: Eu não conheço 'Tha Carter III', 'Tha Carter II', 'Tha Carter One' de 'Tha Carter IV'. E essa é apenas a minha verdade honesta de Deus. E você poderia me perguntar sobre tal e tal música, mas eu nem saberia do que estamos falando", disse o rapper.

