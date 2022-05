Namorada de Neymar compartilha foto preferida com o jogador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A modelo Bruna Biancardi, atual namorada do jogador Neymar, abriu uma caixa de perguntas no stories do Instagram para responder aos seguidores, nesta segunda-feira (9). Um deles perguntou qual a foto preferida com o craque da seleção brasileira e ela compartilhou.

Na foto em preto e branco, o casal aparece sorrindo e abraçado. "Amo várias. Mas acho que essa é a favorita", escreveu a modelo. Ela ainda compartilhou outra imagem deles juntos publicada pelo jogador na rede social. Na legenda, Neymar escreveu: "Saudades linda". Ela respondeu: "Logo estaremos juntos."

No final de abril, a modelo no Instagram uma foto na qual aparece com uma aliança na mão esquerda, no dedo onde é costume usar anéis de compromisso. Ela exibiu a joia numa montagem com outras quatro selfies.

Os dois estão juntos pelo menos desde agosto do ano passado, quando foram flagrados em passeio de barco na Espanha, ao lado do filho do craque, David Lucca, a mãe do menino, Carol Dantas, além de alguns dos "parças", como são conhecidos os amigos do jogador

Este ano, o casal tem sido visto junto com maior frequência. Em fevereiro, ela publicou nos stories do Instagram um vídeo com várias fotos do casal em comemoração ao aniversário de 30 anos do jogador.

Antes disso, Bruna fez um desabafo no Instagram, sobre os ataques que recebe dos "haters" nas redes sociais em relação ao seu compromisso com o jogador. "Infelizmente tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando por aqui", disse ela ao responder uma pergunta sobre o motivo de ela não mostrar seus pais nas redes sociais.