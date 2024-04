Naldo Benny diz que é responsável pela vinda de Madonna ao Brasil

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Depois de contar que faz sexo 37 vezes por semana com a mulher Ellen Cardoso e de ter convencido a modelo Gisele Bündchen a passar o Carnaval 2023 no Rio, Naldo Benny anunciou que é o responsável por trazer o show da Madonna ao Brasil. Em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, nesta segunda-feira (1), o funkeiro disse que a etapa brasileira da "Celebration Tour" tem o seu "dedo".

Naldo comentava sobre as suas relações com famosos e a vida nos Estados Unidos quando soltou: "Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora". Cissa Guimarães, apresentadora do programa, não pensou duas vezes e quis saber: "É você que está trazendo a Madonna?". E Naldo respondeu: "Sim. Eu que estou 'desenrolando' essa parada".

A "Celebation Tour" comemora os 40 anos de carreira da pop star e Madonna faz sua última parada comum show gratuito em Copacabana no dia 4 de maio. O show é o único na América do Sul.

A Globo acertou a transmissão do show de Madonna. A exibição acontecerá em TV aberta, TV por assinatura via Multishow, seu canal de variedades, e streaming, via Globoplay. O acordo foi fechado com a marca Itaú, patrocinadora do show e responsável por trazer Madonna para o Brasil.