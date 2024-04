Glenda Kozlowski estreia podcast na Band junto com ex-jogador de vôlei Virna

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A apresentadora Glenda Kozlowski, da Band, vai estrear um novo podcast na empresa. Junto com a ex-jogadora de vôlei Virna Dias, elas vão apresentar o PodVir com Glenda.

O primeiro entrevistado já está definido: é o Guilherme Benchimol, co-fundador e presidente executivo do conselho de administração da XP Investimentos.

Ao longo dos demais encontros semanais, a dupla conduzirá conversas sobre saúde, bem-estar, carreira e empreendedorismo. Entre os convidados estão Heloísa Perissé, Marcio Atalla, Hortência Marcari, Silvia Abravanel e Wanessa Camargo.

O programa é a realização de um sonho antigo da apresentadora e da ex-jogadora de vôlei, que afirma ter conversado com Glenda sobre o assunto faz dois anos.

"Ficamos na expectativa por dois anos. Começamos a fazer lives durante a pandemia", recorda Virna sobre a semente do projeto. "São duas amigas, duas mulheres que acreditam nos valores do esporte e que têm uma história muito parecida", emenda Glenda.

Com 12 episódios, a primeira temporada de PodVir com Glenda, produzido pelo Pod360, mescla entretenimento e esporte e vai ao ar toda terça-feira, às 16h, no site da Band, no aplicativo Bandplay e no canal Band Entretê no YouTube.