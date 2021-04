Na Record, Marcello Antony relembra passado de garçom no Rio de Janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Marcello Antony, 56, relembra seu passado quando trabalhava como garçom em entrevista ao Domingo Espetacular desse domingo, na Record TV. Com um pé no mundo da gastronomia, o ex-global falou sobre quando atuou no ramo no Rio de Janeiro.

"Eu trabalhava de garçom no Shopping da Gávea, no Teatro dos 4. Trabalhava lá até duas da manhã e quando eu tinha que voltar pra Niterói para pegar o meu ônibus, eu esperava até as 5h. O próximo ônibus era só no outro turno. Eu ficava de duas até 5h30 da manhã esperando esse ônibus", diz Antony.

Hoje vivendo em Portugal, o ator confessa que a atuação já não é mais a sua principal fonte de renda. "Eu tenho lidado muito mais com os imóveis que eu tenho no Brasil, com a culinária, o investimento na hamburgueria que a minha mulher e nós temos no Brasil", diz à correspondente Ana Paula Gomes.

Em outro trecho da reportagem, Antony diz que sua família já está toda envolvida nesse ramo de atuação. "Meus filhos já estão super adaptados, com escola, alguns até com pequenos trabalhos aqui em restaurante, para cortar uma cebolinha, cortar um alho em meio tempo, meio período. A minha mulher é chef de cozinha, tem uma turma que mexe com culinária aqui", afirma.

A entrevista irá ao ar no próximo domingo, dia 25, a partir das 19h45.