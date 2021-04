BBB 21: Karol Conká chora no teaser de documentário sobre vida após o reality

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globoplay divulgou nesta sexta-feira (23) o primeiro teaser de "A Vida Depois do Tombo". Trata-se do documentário sobre a vida de Karol Conká após sua passagem pelo BBB 21 (Globo).

No vídeo de 15 segundos (assista abaixo), a rapper entra numa sala e vê projetadas nas paredes cenas de sua passagem pelo reality show. Ela põe as mãos nos ouvidos, como para tapá-los, e enxuga as lágrimas com um lenço.

Koncá teve uma passagem conturbada pelo programa. O destaque foi a forma dura como ela tratou o colega Lucas Penteado, que desistiu do programa após ser perseguido por ela e outros participantes.

Também chamou a atenção uma briga com a atriz Carla Diaz, que ela acusou de estar se insinuando para Arcrebiano, com quem a cantora estava se relacionando na casa. Ela foi eliminada com a maior rejeição da história da atração: 99,17% dos votos.

Após sair da "casa mais vigiada do país", ela participou da agenda obrigatória nos programas da Globo, sempre admitindo os erros e se desculpando. Depois, sumiu da vida pública e das redes sociais.

O título do documentário é um trocadilho com o maior hit da cantora, a música "Tombei". A estreia da produção está prevista para a próxima quinta-feira (29).