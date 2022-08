Museu Afro Brasil recebe mostra sobre movimento de independência em SP e na Bahia

Intitulada "São Paulo, 1822 -- Bahia, 1823: Datas da Independência do Brasil", a mostra vai entrelaçar duas datas: o 7 de setembro, dia da proclamação da independência do país, e 2 de julho de 1823, data de efetivação do movimento da independência baiana.

