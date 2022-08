Marcia Tiburi vai lançar editora na França

Os dois primeiro títulos da editora serão "Sous mes Pieds, mon Corp" [sob os pés, de corpo inteiro], de Marcia Tiburi, com fragmentos de pinturas feitas pela a própria autora, e "Tristes Nords: Une Anthropologue Autochtone à Paris", de Kowawa Kapukaja Apurinã, com fotografias de Fernanda Tafner.

A editora pretende lançar cinco títulos durante seu primeiro ano de existência, com tiragens iniciais de 1.000 exemplares cada. A ideia é começar a distribuição no mercado francês em livrarias independentes.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A filósofa Marcia Tiburi vai lançar a editora Nossa Éditions, com sede em Paris. O projeto é uma parceria com a escritora Simone Paulino, fundadora da editora Nós, e a designer Gabriela Castro, sócia-fundadora do Bloco Gráfico com passagem pela Cosac Naify.

