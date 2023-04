Muro de pedras construído ao redor de mansão de Oprah Winfrey irrita vizinhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vizinhos de Oprah Winfrey estão indignados com a apresentadora após sua mansão em Montecito, na Califórnia, ter sido contornada por um grande muro de pedras. Nos últimos meses, enchentes têm sido comuns em dias de tempestade. As informações são do TMZ e do site local Noozhawk.

A parede foi construída ao longo do rio San Ysidro Creek, que corta a região, com a intenção de conter a água. Segundo informações do Noozhawk, uma empresa de carpintaria teria solicitado uma licença usando o endereço de Oprah para fazer o muro. Não se sabe, ainda, se a construção foi aprovada pela comunicadora.

Os moradores da região estão preocupados com a autorização para a realização da obra e com a possibilidade das pedras se soltarem, causando danos ainda maiores.

Até o momento, Oprah não se pronunciou sobre o muro. Além dela, Príncipe Harry, Meghan Markle, Ellen DeGeneres e outras personalidades residem na região, e já foram obrigadas a saírem dali às pressas em dias de chuva.