Estrelas do U2 abordam repórter da Jovem Pan e perguntam sobre seu trabalho

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Daniel Lian, repórter da TV Jovem Pan News, teve uma agradável surpresa nesta sexta-feira (21), em Londres, Inglaterra. Enquanto se preparava para entrar ao vivo, ele foi abordado por Bono Vox e The Edge, integrantes do U2, que queriam saber mais sobre a vida do repórter.

"Quando disse que era jornalista brasileiro, a dupla abriu um largo sorriso", narrou Lian, em publicação nas redes sociais. "Conversaram comigo numa simplicidade ímpar, como se fôssemos velhos amigos. Curiosos, queriam saber o que eu fazia e como é o meu trabalho. O sucesso mundial desses caras não é à toa. Merecem cada fã pelo que fazem especialmente pela humildade e por serem incríveis".

Em seu relato, Lian conta que ficou surpreso com a abordagem, já que foi cutucado humildemente pela dupla. "Passei a admirá-los de uma forma ainda mais carinhosa. Aqueles que muitas vezes temos como intransponíveis, na verdade podem ser os que doam a maior dose de humanidade", acredita ele.

No fim da conversa, o jornalista conta que tentou pedir uma entrevista, mas os dois largaram um sorriso e o cumprimentaram, seguindo pelas ruas de Londres. "Ainda na dúvida se foi um sonho", finaliza Lian.

Bono Vox tem 62 anos e é líder do grupo U2. Além de músico, é lembrado por seu ativismo ambiental. Em 2011, durante a passagem da banda pelo Brasil, Bono levou o Greenpeace para as apresentações do grupo em São Paulo, com um estande especial no local dos shows.