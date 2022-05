Murilo Huff está conhecendo melhor médica de Goiânia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Murilo Huff, 26, está "conhecendo melhor" a médica e futura dermatologista de Goiânia Nicole Melo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista.

Murilo não assumia um relacionamento desde Marília Mendonça, cantora que morreu em novembro de 2021 vítima de um acidente aéreo e com quem ele tem um filho. Na época do desastre, ambos já não estavam mais juntos.

Foi no final de setembro de 2021 que Marília Mendonça se pronunciou sobre o fim do namoro com Huff. No Twitter, a cantora disse que era muito grata pelo relacionamento e pediu que as pessoas não fossem desrespeitosas com a situação.

"Atrás de dois cantores, existem três vidas. Então, antes de digitar, lembrem-se disso. Se tem uma história verdadeira é que a gente foi muito feliz e tentou de tudo", postou ela na ocasião

Nas redes sociais da médica Nicole Melo, é possível notar que ela gosta de aproveitar a vida. Há imagens de viagens que fez, de hotéis onde já se hospedou e das muitas praias que já visitou.

Além de seguir e de ser seguida pelo novo amado, a sogra, Zaida, também já é amiga dela pelo Instagram.