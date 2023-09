Mulher morre envenenada horas após comer bombom dado por desconhecida na rua

"Ela vomitou, ficou com visão meio turva, corpo mole... foi questão de horas. Ela chegou em casa, passou mal, no outro dia se recuperou um pouquinho, depois se sentiu mal de novo. A prima a acompanhou até a emergência e, na madrugada, ela faleceu", disse Bianca em entrevista ao jornal AL2. "Como [o bombom] estava embaladinho, não passou pela cabeça dela [que pudesse representar algum perigo]. E como estava com fome, ela resolveu comer."

Ela foi ao local pagar uma conta e teria sido abordada pela desconhecida com um pedido para ler sua mão. De acordo com Bianca Cristina, prima de Fernanda, a idosa teria dito a jovem que ela teria poucos dias de vida.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.