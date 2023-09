Exposição que celebra ondas da arte em casa de Brecheret, em SP, vai até domingo

A partir do personagem de Fontine, a exposição tem três ambientes que interagem com diferentes tipos de arte, desde o movimento Bauhaus até o pós-modernismo brasileiro. A entrada é gratuita.

A mostra, feita com a consultoria Act e o estúdio de design Palma, acontece na residência do bairro dos Jardins que foi projetada pelo escultor Victor Brecheret e reformada pelo arquiteto Rino Levi.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A galeria Apartamento 61 realiza, até este domingo (1°), a exposição "A Casa de Alguém", que apresenta diferentes cenários do personagem Jayme Fontine, criado para viver no local entre os anos 1970 e 2000.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.