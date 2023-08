Mulher de Faustão agradece após transplante

Mais uma vez, as coisas tomaram outro rumo e o transplante foi anunciado por uma rádio. Com toda transparência que nos é característica, confirmamos a notícia."

Luciana deu detalhes de como Faustão entrou na fila para o transplante. "Ontem foi um domingo abençoado pra nossa família. Desde oprimeiro dia de internação de emergência já sabíamos da necessidade do transplante. Depois dos exames do painel de anticorpos e outros detalhes médicos, Fausto foi incluído na lista no dia 8 de agosto. Nos mantivemos em silêncio como é caraterística da família até que a internação se tornou pública. A princípio, achamos que preservar o quadro clinico e a necessidade do transplante seria a melhor opção.

