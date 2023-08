Elton John é levado ao hospital após sofrer acidente doméstico

O músico se aposentou dos palcos em julho deste ano para passar mais tempo com a família. "Fazer turnês é exaustivo para mim agora, e faz com que eu fique longe da minha família e dos meus filhos", afirmou.

Elton já se encontrou com uma série de celebridades durante suas férias em Nice. Na última terça-feira (22), ele fez um passeio em seu superiate com famosos como o ator Aaron Taylor-Johnson e sua mulher, a cineasta Sam Taylor-Johnson. No início do mês, ele também jantou com Kevin Spacey em sua casa de campo.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.