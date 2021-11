MST receberá lulistas, PCdoB e PSB para exibição de 'Marighella' em local de ataques na Bahia

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A exibição do longa "Marighella", dirigido por Wagner Moura, no assentamento Jacy Rocha do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) em Prado, na Bahia, neste sábado (6), contará com a presença do estafe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e políticos de PCdoB e PSB.

Advogados do ex-presidente, seu fotógrafo oficial, Ricardo Stuckert, e seu filho, Fábio, participarão do evento. Lula não deve comparecer. Os deputados Marcelo Freixo (PSB-RJ) e Orlando Silva (PCdoB-SP) também estarão lá.

A cidade no sul da Bahia conta com área de cerca de 4.000 hectares, com diversos assentamentos do MST que viraram foco de conflitos agrários.

Na semana passada, o assentamento Fabio Henrique foi alvo de ataque de homens armados. Eles incendiaram veículos e fizeram reféns. Em setembro de 2020, o governo Jair Bolsonaro autorizou o uso da Força Nacional contra o MST em Prado.