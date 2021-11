Britney publica foto em rara aparição com filhos, cantora excluiu publicação logo depois

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Britney Spears, 39, compartilhou nesta quinta-feira (4) uma foto rara com seus filhos Jayden James, 15, e Sean Preston, 16. "Eu e meus meninos ontem à noite", escreveu no registro que excluiu pouco tempo depois.

Em outra publicação, ela compartilhou um vídeo mostrando sua noite na exposição do artista Van Gogh, em Los Angeles. Na legenda, a princesa do pop afirmou que a exibição era "muito legal" e que ela estava com "pessoas que me amariam de qualquer maneira, não importa o quão boba eu agisse quando abrisse minha boca".

"Eu obviamente não saio muito, então eu estava muito animada!" completou Britney na legenda, explicando que eles ainda tiveram uma experiência particular, então "ninguém mais estava lá". Jayden e Sean são frutos do relacionamento da artista com Kevin Federline, 43, que durou entre 2004 e 2007.

Recentemente o dançarino afirmou que estava feliz pela vitória da artista na batalha judicial para se livrar da tutela de seu pai. Em entrevista a People, seu representante, Mark Vincent Kaplan, afirmou que se Britney quisesse ver seus filhos, ela poderia.

"Obviamente não sabemos se a tutela continuará, mas desde que os meninos sejam devidamente supervisionados e seguros, e Britney seja capaz de fazer isso sem a presença de um conservador, ele está feliz", completou.

Uma fonte próxima à cantora afirmou, também à revista, que a artista "culpa" seu pai por não ter visto os filhos "tanto" desde agosto de 2019. "Ela espera poder ver mais seus meninos agora", completou a fonte.

Kaplan pontuou que desde que Jamie Spears foi suspenso da tutela, os filhos da estrela do pop "devem ser capazes de se beneficiar da remoção do estresse de sua vida para eles terem sua mãe no seu melhor". Apesar do advogado ter se recusado a comentar sobre o acordo de custódia de Federline, ele ainda diz que o dançarino está aberto à ideia.