MrBeast ultrapassa PewDiePie e se torna o youtuber com mais seguidores do mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mais conhecido como MrBeast, o youtuber americano Jimmy Donaldson, 24, se tornou o indivíduo mais seguido do mundo no YouTube. Ele superou o antigo campeão, o sueco Felix Arvid Ulf Kjellberg, 33, que é famoso com o apelido PewDiePie.

Em consulta feita pelo F5 no site Livecounts na noite desta terça-feira (15), MrBeast aparece com 111,9 milhões de inscritos em seu canal contra 111,8 milhões do colega. A troca na liderança ocorreu na segunda-feira (14), segundo sites especializados.

MrBeast está no YouTube desde 2012, quando tinha 13 anos. O primeiro vídeo dele que viralizou foi em 2017 e consistia no criador de conteúdo contando de 1 a 100 mil. Ele foi ganhando fama com vídeos de desafios e, mais recentemente, com competições inspiradas na série "Round 6" ou no filme "A Fantástica Fábrica de Chocolates", em que os fãs podiam ganhar prêmios em dinheiro.

No último dia 11, MrBeast atingiu a marca de 111 milhões de seguidores e, pelo ritmo de crescimento, já era esperado que ele superasse PewDiePie. Ele foi o segundo youtuber a alcançar a marca de 100 milhões de inscritos, no dia 28 de julho.

"Eu aprecio muito cada um de vocês que assistem aos vídeos", disse na época. "Isso é tudo o que eu já fiz na vida. Tudo o que faço é acordar todos os dias e ficar obcecado com como fazer os melhores vídeos possíveis. Eu só me importo com isso. É a única coisa que realmente me faz feliz."

Já PewDiePie está no YouTube desde 2010 e seus conteúdos eram, em sua maioria, sobre games. Ele se tornou o indivíduo mais seguido da plataforma pela primeira vez em 2013 e, em 2019, se tornou o primeiro youtuber a passar dos 100 mil inscritos em seu canal.

No entanto, quatro meses depois, ele anunciou que ia dar um tempo da produção de conteúdo por estar lidando com uma síndrome de burnout. Desde então, ele vem publicando bem menos conteúdo. Em agosto, ele declarou que gostaria de ser ultrapassado por alguém na plataforma. "Eu já me aposentei há dois anos, mal posso esperar para isso acabar", afirmou.

Atualmente, a lista dos canais com mais seguidores do YouTube tem três empresas no pódio, com MrBeast em 4º lugar e PewDiePie em 5º. Os brasileiros mais bem colocados são KondZilla, na 18ª posição, Felipe Neto, na 45ª, Whinderson Nunes, na 48ª, e o canal Você Sabia?, na 50ª.