Filme brasileiro 'Saudade Fez Morada Aqui Dentro' é o grande vencedor de festival argentino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme brasileiro "Saudade Fez Morada Aqui Dentro" foi o grande vencedor do 37º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, da Argentina. Com direção de Haroldo Borges e realização do coletivo baiano Plano 3 Filmes, o trabalho levou o prêmio Astor Piazzolla de melhor longa-metragem, o mais importante do evento, e foi eleito o favorito do público.

Essa é a terceira vez que um filme brasileiro recebe a premiação máxima do festival —"Macunaíma" (1969), de Joaquim Pedro de Andrade, e "Separações" (2002), de Domingos Oliveira, foram os antecessores.

"Saudade Fez Morada Aqui Dentro" conta a história de um menino de 15 anos que, imerso em uma cultura machista, precisa aprender a ver a vida com outros olhos após receber o diagnóstico de uma doença degenerativa. A estreia do longa no Brasil está prevista para 2023.

"Depois desses últimos anos de sombras, onde parte da nossa sociedade parece ter ficado cega, queríamos contar uma história capaz de resgatar o afeto, a esperança, a empatia, a capacidade de olhar para o outro", afirma o diretor Haroldo Borges.

O Cine de Mar del Plata é reconhecido pela Federação Internacional de Associação de Produtores Cinematográficos (FIAPF). A entidade também chancela festivais como o de Cannes, o de Berlim e o de Veneza.