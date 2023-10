Morte de Matthew Perry está sendo investigada por Divisão de Roubo e Homicídio

As autoridades vasculharam a casa de Matthew e não encontraram drogas ilícitas e o legista do condado de Los Angeles ainda não determinou uma causa oficial da morte, já que os resultados toxicológicos são esperados em, pelo menos, seis semanas.

O departamento policial afirmou que esta movimentação é apenas para garantir que não houve nada de "nefasto" na morte do ator e que casos de grande repercussão seguem este padrão de investigação. O ator foi encontrado morto, em sua casa, no último sábado (28), dentro de sua jacuzzi.

