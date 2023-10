Cinebiografia 'Mamonas Assassinas' ganha novo trailer e data de lançamento é antecipada

O trailer do filme pode ser visto pelo seguinte link no Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=yhU50hziu7I.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cinebiografia "Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe" ganhou seu trailer oficial nesta terça-feira (31), em publicação no canal oficial da Imagem Filmes. Além disso, a novidade é uma alteração na data de estreia: o longa foi antecipado e chega aos cinemas no dia 28 de dezembro.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.