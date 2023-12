Morre Zahara, estrela pop sul-africana que cantou para Nelson Mandela, aos 36 anos

"[Os homens] sentem que têm direito sobre as mulheres, como se as mulheres pertencessem a eles", disse em entrevista a BBC.

Em 2020, Zahara participou de uma campanha de denúncia da violência contra mulheres na África do Sul, que na época ela chamou de "pandemia". Ela contou ser uma sobrevivente, pois já tinha sido atacada por um homem que espirrou spray de pimenta em seus olhos enquanto ela estava no carro.

Seu segundo álbum, "Phendula", teve colaboração do Ladysmith Black Mambazo, grupo sul-africano que fez sucesso na década de 1960 por cantar músicas em ritmos tradicionais do país.

Em 2013, a artista tocou para Nelson Mandela uma música com seu nome, pouco antes da morte do líder sul-africano.

Zahara nasceu em 1987, aprendeu a tocar guitarra sozinha e ganhou os holofotes em 2011, com "Loliwe", seu álbum de estreia. O disco venceu o prêmio de melhor álbum do ano no Music Awards da África do Sul.

