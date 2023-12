Galvão Bueno fará programa diário de Olimpíada junto com Tadeu Schmidt na Globo

O programa já começou a ser roteirizado pela agência em conjunto com a emissora. A expectativa é de que já no início de 2024 a seleção dos participantes comece em todo o Brasil.

A Play9 é a empresa que cuida dos projetos de Galvão em plataformas digitais. A atração que será comandada por Galvão Bueno vai misturar Big Brother com game, e vai buscar um novo narrador para atuar no Grupo Globo. Ou seja, além dos desafios de locução, a convivência será um problema.

O projeto terá exibição multiplataforma, na TV aberta e no streaming. A produção será em parceria com a Play9, agência pertencente ao youtuber Felipe Neto e ao ex-executivo da Globo João Pedro Paes Le

A atração, que será comandada por Tadeu Schmidt em um empréstimo da área de entretenimento para o Esporte, terá participações diárias do narrador opinando sobre diversos assuntos do esporte brasileiro.

