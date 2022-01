Morre Thiago de Mello, poeta que lutou pela Amazônia, aos 95 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O poeta e jornalista amazonense Thiago de Mello morreu nesta sexta-feira (14), aos 95 anos. Nascido em Barreirinha, no interior do Amazonas, é um dos poetas mais conhecidos região, e cantou em prosa e verso sua luta pela preservação da maior floresta do mundo. Um de seus poemas mais célebres é "Estatutos do Homem", escrito logo após a instauração do regime militar em 1964, que correu o mundo em várias traduções.

