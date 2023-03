Morre Paul Grant, ator de 'Star Wars' e 'Harry Potter', aos 56 anos

Também contracenou com David Bowie em "Labirinto, a Magia do Tempo", de 1986, Tom Cruise em "A Lenda", de 1985, e com Val Kilmer em "Willow - Na Terra da Magia", de 1988.

O ator teve uma carreira marcada pelas aparições em franquias do cinema de grande bilheteria e popularidade. Interpretou um dos ewoks no filme "O Retorno de Jedi", de "Star Wars", de 1983, e atuou em "Harry Potter e a Pedra Filosofal", de 2001.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Paul Grant, famoso por ter atuado em filmes de "Star Wars" e "Harry Potter", morreu no último fim de semana aos 56 anos. Nesta segunda (20), a família confirmou que os aparelhos que o mantinham vivo foram desligados no domingo (19), mas não informou a causa da morte.

