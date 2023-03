Ministério Público do DF pede suspensão de show do Mayhem após polêmicas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pediram, na última sexta-feira, o cancelamento da apresentação que a banda norueguesa de black metal Mayhem faria na próxima quarta, dia 22, em Brasília. O grupo já teve um show em Porto Alegre desmarcado.

"Há evidências de que integrantes e ex-integrantes da banda estão envolvidos com apologias neonazistas, suicídio, canibalismo e assassinato, além de diversos tipos de violências e discriminações, incluindo queima de igrejas, referências à extrema violência, incitação à mutilação, declarações racistas e antissemitas", diz um trecho da nota.

O documento foi enviado à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, para as empresas envolvidas com a produção do show e para a Administração Regional do Guará, onde eles se apresentariam.

Em uma nota enviada à imprensa, Mayhem negou as acusações. Segundo eles, nem a banda nem nenhum de seus membros toleram racismo, nazismo, homofobia ou qualquer outro crime de ódio. "Embora algumas declarações contrárias tenham circulado no passado por membros individuais, isso está longe, no passado, e também nunca foi uma forma de postura oficial da banda", afirmaram. Leia a nota na íntegra abaixo.

"O Mayhem é uma entidade não política com milhares de fãs ao redor do mundo, com todos os tipos de experiência e todos os tipos de crenças, ideias e preferências, e todo fã do Mayhem é tratado com o mesmo respeito. Nem a banda ou nenhum de seus membros apoiam o racismo, a homofobia ou qualquer outro "crime de ódio". Embora relatos contrários a isso tenham circulado no passado a respeito de membros individuais da banda, isto é algo distante no passado e nunca foi considerado como nenhuma forma de posição oficial para a banda. Cada pessoa nesse mundo vive e tem que responder por seus atos, ações e ideias e serão julgados de acordo; qualquer forma de julgamento baseada na vivência de uma pessoa, na sua cor de pele, preferência sexual ou qualquer coisa que eles não possam ter o controle a respeito é um ato de fraqueza e será rejeitado pela banda.

Qualquer fã de Mayhem é bem-vindo nos shows, independente de suas vivências, crenças ou orientação, desde que eles não perturbem os outros. O Mayhem acredita em maximizar seu potencial e libertar sua mente de pensamentos e ideias opressivas. Qualquer um ou qualquer coisa que diminua você é seu verdadeiro inimigo. Conceitos mundanos e questões sociais estão abaixo da liberdade da mente.

Jan Axel & Mayhem"