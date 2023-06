Morre Paul Geoffrey, ator do clássico 'Excalibur' e da série 'Better Call Saul', aos 68 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Paul Geoffrey, 68, morreu no último dia 3 de junho em Santa Fé, Novo México, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pela Variety e divulgada nesta sexta-feira (9). O artista britânico lutava contra um câncer, e ficou conhecido por ter atuado como Perceval em "Excalibur", filme medieval de 1981, e uma ponta na série "Better Call Saul".

Além de atuar no clássico dos cinemas sobre a lenda do rei Arthur, Geoffrey se destacou por participar do elenco de "Greystoke: A Lenda de Tarzan, o Rei da Selva" (1984), como o Lord John 'Jack' Clayton. Ele também esteve em filmes como "O Morro dos Ventos Uivantes", "Anna Karenina" e "The Staircase".

Na televisão, Geoffrey fez Tailor, em um dos episódios da primeira temporada de "Better Call Saul". Ao todo, consta 42 produções em seu currículo, conforme o site IMDB.

O artista nasceu em 12 de fevereiro de 1955, em Surrey, Inglaterra, e se mudou para os Estados Unidos na década de 1990. "Ele adorava vinho e comida francesa, tinha uma compreensão impressionante da história, era um torcedor do Arsenal por toda a vida e se destacou por ser o cara mais doce do mundo", informou um comunicado oficial do hospital que o atendeu em Santa Fé.

Ele deixa sua esposa Sue Taylor e seus três filhos, Alex, Oliver e Daisy.