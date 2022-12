Morre o diretor de TV Reynaldo Boury aos 90 anos

Em comunicado de pesar, o SBT se diz triste com a perda. "O SBT deseja que Deus conforte sua família neste momento e tem certeza que seus trabalhos serão sempre lembrados com grande afetividade por todo o público brasileiro.

No começo da trajetória, Boury passou pela TV Tupi. A partir de 1960, se transferiu para a TV Excelsior. Na emissora, foi o responsável por dirigir novelas como "Redenção" (1966) e "Sangue do Meu Sangue" (1969).

Nos últimos dez anos, Boury trabalhou no SBT e esteve à frente de produções infantojuvenis como "Carrossel", "Chiquititas", "Cúmplices de Um Resgate", "Carinha de Anjo" e "As Aventuras de Poliana".

