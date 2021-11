Morre Mick Rock, fotógrafo que imortalizou David Bowie e retratou os anos 1970

Jhonny Marr, guitarrista do grupo The Smiths, afirmou pela rede social: "Adeus por enquanto, meu amigo camarada Mick Rock. Um poeta visionário".

"É com o mais pesado dos corações que compartilhamos que nosso amado rebelde psicodélico Mick Rock fez a jornada junguiana para o outro lado", disse sua família em mensagem publicada no Twitter.

Em 2014, Mick Rock ganhou uma exposição com parte de seu acervo fotográfico no Museu da Imagem e do Som (MIS), em São Paulo.

