Babu Santana é processado por dívida de mais de R$ 10 mil em aluguel

Através da imagem, já apagada, era possível ver que a casa tinha dois andares e piscina. Em uma live no Instagram à época, Babu disse que conseguiu se estabilizar financeiramente após o reality. "As dívidas estão pagas, mas não vem bater na minha porta e pedir emprestado que eu ainda não tenho", brincou.

Em julho de 2020, Babu anunciava nas redes sociais que estava de casa nova. O ator alugou um imóvel na Ilha da Gigoia, no Rio de Janeiro, e a casa acabou sendo revelada através de uma foto publicada pela ex-namorada de Babu, Tatiane Melo. Não é possível dizer que trata-se do imóvel agora requerido na Justiça.

O contrato de locação é datado de junho de 2020, pouco tempo depois de Babu deixar o Big Brother Brasil (Globo). O valor mensal giraria em torno dos R$ 1.500. Porém, agora a proprietária pede o despejo de Babu e o ressarcimento do prejuízo com a ação.

De acordo com informações do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o processo está em andamento pelo Cartório da 5ª Vara Cível de Campo Grande.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.