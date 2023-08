Morre Bernie Marsden, guitarrista original do Whitesnake, aos 72 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Membro original do Whitesnake, o guitarrista Bernie Marsden morreu nesta quinta-feira, dia 24, aos 72 anos, no Reino Unido. A informação foi divulgada por sua família.

"Em nome de sua família, é com profunda tristeza que anunciamos a morte de Bernie Marsden. Bernie morreu em paz na noite de quinta, com sua mulher, Fran, e filhas, Charlotte e Olivia, ao seu lado. Bernie nunca perdeu sua paixão pela música, compondo e gravando novas canções até o fim", diz a publicação nas redes sociais do artista.

Ao lado dos parceiros do Whitesnake, Marsden se consolidou como um dos principais guitarristas do rock britânico, graças a faixas de sucesso como "Fool for Your Loving", "She's a Woman", "Walking in the Shadow of the Blues", "Trouble" e "Here I Go Again".

Além de músico, Marsden ainda mantinha uma extensa coleção particular de violões e guitarras, com mais de 200 peças.

Antes de se juntar a David Coverdale, Micky Moody, Neil Murray, Dave Dowle e Jon Lord para formar o Whitesnake, Marsden já havia integrado a banda de rock Ufo, no início dos anos 1970. Mas o sucesso só veio mesmo a partir de 1978, com o projeto iniciado por Coverdale, ex-vocalista do Deep Purple. Marsden ficou na banda até o lançamento do álbum "Saints & Sinners", em 1982.

Coverdale, ao saber da morte do antigo parceiro de banda, publicou um texto nas redes sociais. "Acabei de acordar com a terrível notícia de que meu velho amigo e ex-Snake Bernie Marsden morreu. Meus sinceros sentimentos e orações à sua amada família, amigos e fãs. Um homem genuinamente engraçado e talentoso, que tive a honra de conhecer e dividir o palco", escreveu.