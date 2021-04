Modelos são acusadas de atentado violento ao pudor por ficarem nuas em sacada

Embora as leis dos Emirados Árabes sejam consideradas mais liberais que as do Oriente Médio, é proibido, por exemplo, acessar conteúdo pornográfico.

Os envolvidos no vídeo foram enquadrados pela Lei de Decência Pública dos Emirados Árabes por causa da nudez e outros comportamentos obscenos -até prisão por beijo em público já ocorreu no país.

Em vídeos que viralizaram pelas redes sociais, é possível ver ao menos 15 modelos nuas, sendo 11 delas ucranianas. Elas posaram para um fotógrafo no alto de um prédio e pareciam não se preocupar com a repercussão.

