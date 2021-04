'Achei que era Covid', diz mãe de João ao falar sobre sumiço do filho antes do BBB 21

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mãe de João Luiz, Dona Lucilene diz que só consegue dormir depois que o filho vai descansar no Big Brother Brasil 21. Em entrevista no Encontro com Fátima Bernardes (Globo) desta quarta-feira (7), ela contou mais sobre o que tem achado do professor no reality.

"Com certeza, o João Luiz está mantendo tudo o que passamos a ele. Tem sido um menino doce, amigo e parceiro. Está sendo privilégio grande", disse a mãe. "Só durmo quando ele dorme", emendou.

De acordo com ela, a entrada no reality foi uma surpresa. "Ele não me contou, ele vinha me sondando. A gente mora em cidades diferentes. Nesse dia [da entrada na casa] eu liguei e ele algumas vezes e não me atendeu. Imaginei que ele tinha pego Covid-19", afirmou.

Sobre a polêmica que envolveu o sertanejo Rodolffo, eliminado na noite desta terça-feira (6) do programa, Lucilene disse que João Luiz passa por preconceito desde quando ele nasceu.

"A gente passou por situações bem tristes. Quando ele foi crescendo sempre conversamos para prepará-lo para a vida que seria difícil. Sempre falamos: 'você tem que ser sempre firme'. Ele leva isso. Naquele momento ele não manifestou na hora, pois não tinha a gente para conversar."

Para ela, a figura maternal se deu com Camilla de Lucas, que o acolheu no momento que ele mais precisava. "Camila foi um grande apoio que ele teve e, graças a Deus, colocou alguém no caminho dele. Minha vontade na hora era abraçar e acolher, pois foi sempre o que fizemos."

Na avaliação dela, a eliminação de Rodolffo foi justa. "Eessa eliminação foi consequência de algo que aconteceu e que cabe agora cada um analisar. João não é menino de guardar mágoas. Aquele abraço foi verdadeiro", disse.