Modelo Gigi Hadid e cantor Zayn Malik terminam namoro

Os ex-namorados são pais do bebê Khai, que agora tem 13 meses. Em setembro, o casal deu a ela uma festa de aniversário - e vários membros da família a homenagearam com tributos emocionantes .

Em um comunicado divulgado no Twitter, Malik disse que queria criar "um lugar onde questões familiares particulares não sejam lançadas no cenário mundial para que todos possam cutucar e desmascarar", escreveu. Ele acrescentou ainda que o incidente "era e ainda deveria ser um assunto privado."

Malik chegou a divulgar um comunicado após um relatório do TMZ de que a mãe de Gigi, Yolanda, estava considerando preencher um relatório policial contra Malik por agredi-la, de acordo com fontes não identificadas. Malik disse negou "veementemente" as "falsas alegações" de Yolanda de que a agrediu.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.