Modelo de clipe de Anitta parabeniza cantora pela vitória no VMA

"Não fiquei 'galudão', não. Fiquei tranquilão", respondeu Yuri nos stories do Instagram, ao ser questionado se teria tido uma ereção durante a gravação do clipe. "A gente tá ali fazendo aquela cena, mas a cabeça tá em outro lugar pensando em outras coisas", explicou.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Conhecido por interpretar um affair de Anitta que recebe um sexo oral na favela no clipe de "Funk Rave", o modelo Yuri Meirelles celebrou pelas redes sociais a vitória da cantora brasileira no VMA, o Video Music Awards.

