Famosos parabenizam Anitta pelo troféu no VMA

Esta é, portanto, a segunda vez que um artista brasileiro ganha um prêmio no VMA. No ano passado, a própria Anitta ganhou a mesma categoria, na ocasião com o clipe do sucesso global "Envolver".

A brasileira ganhou a categoria com o videoclipe de "Funk Rave", batendo nomes como Bad Bunny, Karol G, Rosalía e Shakira. A música faz parte de seu mais recente trabalho, um pacote com três músicas chamado "Funk Generation: A Favela Love Story".

"Que orgulho", escreveu Juliette. "Entregou tudo", opinou Marina Ruy Barbosa. O cantor Maluma, com quem Anitta já fez parceria, publicou alguns corações na foto dela com o prêmio.

