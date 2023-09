Mingau desperta após ter sedação retirada; quadro do músico é estável

Além do primeiro suspeito preso, a Polícia Militar do Rio de Janeiro identificou mais três pessoas que podem estar envolvidas no ataque a tiros ao baixista.

O músico foi baleado na cabeça em Paraty (RJ), no dia 3, e recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Hugo Miranda.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O baixista Mingau, do Ultraje a Rigor, despertou pela primeira vez após ser baleado na cabeça, abrindo os olhos. O novo boletim médico divulgado pelo Hospital São Luiz do Itaim, em São Paulo, destaca que ele está em processo de desmame da ventilação mecânica.

